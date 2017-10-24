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С 1 ноября на российские прилавки вернут турецкие помидоры

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

С 1 ноября на российские прилавки вернут турецкие помидоры Фото: Depositphotos.com

С 1 ноября на российские прилавки вернут турецкие помидоры Фото: Depositphotos.com

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

С 1 ноября на российские прилавки вернут томившиеся год под санкциями турецкие помидоры. На очереди — отмена визового режима для грузоперевозчиков из Турции, сообщает «Российская газета» об итогах XV заседания смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, прошедшего в Казани.

«Подготовлено решение о поставках с 1 ноября этого года 50 тысяч тонн томатов, — заявил министр энергетики РФ Александр Новак, возглавляющий комиссию с российской стороны. — На данном этапе уже все согласовано нашими аграрными ведомствами».

Министр экономики Турецкой Республики Нихат Зейбекджи выразил удовлетворение о снятии ограничений на поставку томатов раньше запланированного срока — 1 декабря.

По его словам, обе стороны нацелены забыть негативный период в отношениях и перейти к увеличению совместных проектов.

Александр Новак напомнил, что товарооборот между странами за последние 8 месяцев вырос на 31,4 процента и это свидетельствует об укреплении российско-турецких отношений. Однако потенциал сотрудничества еще очень большой. Лидерами России и Турции поставлена задача к 2020 году довести объем торговли до 100 миллиардов долларов.

Теги: отмена санкций
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