В Башкирии определили чемпионов республики по альпинизму
В Башкирии определили чемпионов республики по альпинизму Фото: Минспорта РБ
В Башкирии определили чемпионов республики по альпинизму Фото: Минспорта РБ
УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
На горе Юрактау в Ишимбайском районе прошел чемпионат Республики Башкортостан по альпинизму.
Как сообщили организаторы соревнований — Министерство молодежной политики и спорта РБ — участниками соревнований стали спортсмены из Салавата, Ишимбая и Уфы.
Альпинисты, скалолазы, спелеологи, горники прошли семь трасс разного уровня сложности. Все команды выступили профессионально, без излишних рисков. Чемпионами Башкортостана по альпинизму стали Лия Хакимова, Кристина Никонова и Динислам Шарафутдинов из Уфы и житель Ишимбая Айрат Мусин.