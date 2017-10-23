Жители Башкирии приобрели на сельхозярмарках продовольствие на сумму около 45 миллионов рублей Фото: Галина Бахшиева Жители Башкирии приобрели на сельхозярмарках продовольствие на сумму около 45 миллионов рублей Фото: Галина Бахшиева

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На минувших сельхозярмарках жители Башкирии приобрели продовольствие на сумму 44,8 млн рублей, из них в Уфе – на 24,4 млнрублей, сообщает отдел развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Минсельхоза РБ.

В столице сельскохозяйственные ярмарки прошли на 13 площадках, в них приняли участие 46 муниципальных районов. Всего было реализовано более 16 тонн меда, свыше 374 тонн овощей и 438 тонн картофеля

Также в выходные ярмарки прошли в семи городах и шести районах республики.