Жители Башкирии приобрели на сельхозярмарках продовольствие на сумму около 45 миллионов рублей
Жители Башкирии приобрели на сельхозярмарках продовольствие на сумму около 45 миллионов рублей Фото: Галина Бахшиева
Жители Башкирии приобрели на сельхозярмарках продовольствие на сумму около 45 миллионов рублей Фото: Галина Бахшиева
УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
На минувших сельхозярмарках жители Башкирии приобрели продовольствие на сумму 44,8 млн рублей, из них в Уфе – на 24,4 млнрублей, сообщает отдел развития продовольственных рынков и пищевой промышленности Минсельхоза РБ.
В столице сельскохозяйственные ярмарки прошли на 13 площадках, в них приняли участие 46 муниципальных районов. Всего было реализовано более 16 тонн меда, свыше 374 тонн овощей и 438 тонн картофеля
Также в выходные ярмарки прошли в семи городах и шести районах республики.