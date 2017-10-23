В Уфе на гала-концерте V фестиваля «Ломая барьеры» выступят дети с ограниченными возможностями со всей России Фото: Олег Яровиков





















В Уфе на гала-концерте V фестиваля «Ломая барьеры» выступят дети с ограниченными возможностями со всей России Фото: Олег Яровиков

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

26 октября в Уфе, в уфимском Конгресс-холле состоится гала-концерт V фестиваля «Ломая барьеры», на котором подведут итоги очередного ежегодного межрегионального смотра детского творчества среди детей с ограниченными возможностями. Фестиваль является частью одноименного совместного социального проекта Министерства семьи, труда, соцзащиты населения РБ и компании «Газпром трансгаз Уфа» и призван представить обществу неограниченные таланты детей-инвалидов и разрушить все стереотипы по отношению к ним.

Как рассказали на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» ключевые организаторы проекта, с каждым годом мероприятие расширяет свою географию. На это раз в адрес оргкомитета поступило 235 творческих заявок из 24 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана и Донецкой Народной Республики.

«Каждый из номеров был по-своему уникален, но для участия в гала-концерте мы отобрали 11 номеров, — рассказала директор Центра социальных технологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова. — К примеру, всех членов жюри поразил трогательный клип 11-летней жительницы города Октябрьского Камиллы Башировой «Рәхимле булыгыз» («Будьте милосердны»). Песня посвящена ее родному брату Булату, который с детства борется с ДЦП. Клип основан на реальных событиях, девочка поет о том, как непросто в нашем обществе приходится инвалидам. На гала-концерте зрители увидят много подобных ярких и трогательных выступлений».

В рамках общественного проекта «Ломая барьеры», которому в этом году исполняется 5 лет, в республике реализуется целый ряд социально-значимых мероприятий. Адресную поддержку получают республиканские реабилитационные центра для детей и подростков. Для детей-инвалидов проводится реабилитационно-восстановительное лечение (проект «Здоровое поколение»), проходят экскурсии с развлекательной программой, творческие конкурсы «Излучая прекрасное», «Глазами детскими на мир», «Золотое перо». Проект «Погуляй со мной» и «Жемчужное ожерелье», сайт и журнал «Ломая барьеры» являются площадкой для самореализации и социализации детей с ограниченными возможностями.

Все эти мероприятия призваны способствовать развитию инклюзивной культуры, чтобы дети с особыми потребностями участвовали в общественной жизни, получали качественное образование и квалифицированную медицинскую помощь, могли трудоустроиться и жить полноценной жизнью, выразили общее мнение инициаторы данного крупного общественного проекта.

По словам Ленары Ивановой, данный проект является удачным сочетанием усилий государства и бизнеса в социализации детей с ограничениями в здоровье. Генеральный директор газотранспортной компании Шамиль Шарипов заверил журналистов, что фестиваль и в целом проект будут продолжены в будущем.

В ходе пресс-конференции министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ и глава ООО «Газпром трансгаз Уфа» вручили активным участникам конкурсов проекта дипломы и кубки. Награды получили 14-летняя Юлия Хайруллина, инвалид по зрению из Октябрьского, проявившая себя как успешный спортсмен по плаванию, 9-летняя уфимка Алина Хамитова, увлекающаяся горными лыжами, и 13-летняя Анастасия Еремеева, ставшая в этом году финалистом фестиваля «Ломая барьеры».

На итоговом мероприятии в уфимском Конгресс-холле с 12.00 будут работать интерактивные зоны: выставки, творческие мастер-классы, передвижная выставка Национального музей РБ, фотозона, релакс-зона. Гала концерт Фестиваля начнется в 14.00.

«5-летний юбилей проекта «Ломая барьеры» мы решили отметить марафоном акций. Так, после Гала-концерта фестиваля у нас стартует неделя акции «Окно в мир». В крупных торговых центрах республики на протяжении недели от населения будут собираться бывшие в употреблении компьютеры, которые затем, после необходимого ремонта и комплектации будут установлены в квартирах детей с ограничениями в здоровье. Следующая неделя будет целиком посвящена акции «Погуляй со мной», которую параллельно с Уфой проведут Кемеровская область, Татарстан и другие регионы, подхватившие башкирскую акцию», — добавила Алина Хабирова.