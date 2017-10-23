Новая солнечная электростанция в Зауралье заработает до конца года Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Новая солнечная электростанция в Зауралье заработает до конца года Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Новую солнечную электростанцию (СЭС) в Зауралье планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Мощность Исянгуловской СЭС в Зианчуринском районе составит 9 МВт.

Инвестором объекта выступают структуры группы компаний «Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО «РОСНАНО»). Проект реализуется на земельном участке площадью 30 га. Объём инвестиций в Исянгуловскую СЭС – более 1 млрд рублей. Строительство объекта началось в апреле 2017 года. В настоящее время на СЭС идут пусконаладочные работы.

Это уже третья СЭС, построенная в республике компанией «Хевел» в рамках проекта по созданию сети солнечных электростанций на юге региона. В республике уже действуют две очереди Бурибаевской СЭС в Хайбуллинском районе мощностью 10 МВт каждая и три очереди Бугульчанской СЭС в Куюргазинском районе мощностью 5 МВт каждая. Суммарная мощность всех солнечных электростанций в регионе после завершения реализации проекта составит 64 МВт.

Напомним, что в ходе рабочих поездок Бурибаевскую и Бугульчанскую СЭС посетил Глава республики Рустэм Хамитов, отметив значимость проекта для энергетики региона.

– Нашу республику называют «солнечным Башкортостаном». 300 дней в году в башкирском Зауралье солнце светит изо всех сил. Эту энергию надо использовать, – заявил Рустэм Хамитов на прошедшем в Уфе Российском энергетическом форуме. – Сегодня там строятся пускай ещё небольшие, но значимые объекты солнечной энергетики. В 2020 году мы будем иметь около 100 МВт установленной мощности солнечной энергии. Да, это всего лишь два процента установленной общей мощности республиканской энергосистемы, но уже неплохой шаг вперёд. Так что будем работать в этой части.