Конный субботник: что это такое и для чего он проводился в Уфе Фото: Книжная палата РБ Конный субботник: что это такое и для чего он проводился в Уфе Фото: Книжная палата РБ

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Для чего в Уфе проводился конный субботник и кто в нем участвовал, рассказала газета «Власть труда» в октябре 1924 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«29 октября, в среду, с 7 часов утра городским советом рабоче-крестьянских депутатов организуется грандиозный конный субботник», — информировала газета областного комитета компартии. В связи с этим Совнарком Башкирии распорядился, чтобы все госучреждения для проведения работ выслали 75 процентов конной силы в упряжи и телегах. Также необходимо было иметь с собой железные лопаты, брезент и рогожу. В важной и «глубоко общественной работе» должны были участвовать не только госорганы, «а все жители Уфы, имеющие лошадей». В пример приводилась местная артель «Ломовик», первые годы революции часто принимавшая участие в подобных общественных работах.

Во время конного субботника необходимо было перевезти песок с Оренбургской переправы на площадь Дворца Труда. При этом в издании уточняется, что «для разбрасывания песка райком партии вышлет из ячеек определенное количество членов РКП».

«Работа, которую предстоит выполнить, всем видна, ибо вместо грязной антисанитарной площади мы должны в центре города сделать чистую общественную площадь, которая нужна не только для демонстраций, но и для спортивных занятий», — говорится в публикации.

Частные лица, желающие принять участие в субботнике, должны были «зайти в Комхоз за пропуском для бесплатного проезда через Оренбургский мост».

Справка. В 20-х годах прошлого века в Уфе Дворец труда и искусств располагался в бывшем Аксаковском народном доме, ныне это здание Башкирского театра оперы и балета на улице Ленина.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.