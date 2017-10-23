Статистики назвали размер среднедушевых доходов жителей Башкирии Фото: Карина Камаева Статистики назвали размер среднедушевых доходов жителей Башкирии Фото: Карина Камаева

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Среднедушевые доходы населения республики в августе этого года превысили 29 864 рубля, что составляет 92% реально располагаемых доходов к аналогичному периоду 2016 года. Такие данные приводит Башкортостанстат.

В июле 2017 года размер среднедушевых доходов населения республики равнялся 27 380 рублям (97,1% к соответствующему периоду прошлого года).

В первом полугодии 2017-го на каждого жителя региона приходилось 24 693 рубля (99,1%), отмечают статистики.