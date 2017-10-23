В Башкирии микроавтобус Toyota Hiace упал с девятиметрового моста, пострадали пассажиры Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ



В Башкирии микроавтобус Toyota Hiace упал с девятиметрового моста, пострадали пассажиры Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Благоварском районе Башкортостана утром 23 октября на 1378 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск произошло серьезное ДТП. По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 23-летний житель Татарстана за рулем Toyota Hiace, предположительно, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, пробил дорожные ограждения и совершил падение с девятиметрового моста.

Известно, что в салоне находились пять человек вместе с водителем. Сейчас за медпомощью обратились три пассажира. По словам водителя, он направлялся в Уфу из Татарстана по личным делам.