Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.51

EUR 67.89

23 октября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии микроавтобус Toyota Hiace упал с девятиметрового моста, пострадали пассажиры

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии микроавтобус Toyota Hiace упал с девятиметрового моста, пострадали пассажиры

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии микроавтобус Toyota Hiace упал с девятиметрового моста, пострадали пассажиры

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Благоварском районе Башкортостана утром 23 октября на 1378 км автодороги Самара — Уфа — Челябинск произошло серьезное ДТП. По информации пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, 23-летний житель Татарстана за рулем Toyota Hiace, предположительно, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, пробил дорожные ограждения и совершил падение с девятиметрового моста.

Известно, что в салоне находились пять человек вместе с водителем. Сейчас за медпомощью обратились три пассажира. По словам водителя, он направлялся в Уфу из Татарстана по личным делам.

Теги: ДТП
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть