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Живущий в Великобритании уроженец Башкортостана открыл первый башкирский YouTube-канал в поддержку языка

КУЛЬТУРА

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Живущий в Великобритании уроженец Башкортостана Ильсур Сулейманов открыл первый башкирский YouTube-канал в поддержку языка.

«Я тут решил поддержать башкирский язык и запустил свой YouTube канал на башкирском языке. На своем канале буду рассказывать про обучение за рубежом, про свой опыт поступления на MBA и PhD, участие в конференциях в Гарварде и MIT, гранты, визы и про наших соотечественников. Подписывайтесь! Если наберу более 2000 просмотров до следующей субботы, то ждите продолжения», — говорит блогер.

Ильсур Сулейманов — выходец из деревни Халилово Абзелиловского района Башкортостана. Окончил институт права БашГу в 2005 году. В настоящее время работает над своей докторской диссертацией в Великобритании.

В первом видео автор блога знакомит зрителей со своей деятельностью и Кардиффским университетом, в котором он работает.

Теги: башкиры за рубежом, блогеры
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