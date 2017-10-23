В столице Башкирии определи победителей Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА Фото: пресс-служба мэрии Уфы В столице Башкирии определи победителей Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА Фото: пресс-служба мэрии Уфы

УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкортостана, состоялось Первенство России по смешанному боевому единоборству ММА среди юношей 14-15 лет, посвященное 100-летию образования органов Федеральной службы безопасности РФ. Уфа стала первым городом в мире, где также впервые в истории ММА организованы подобные соревнования. Поединки за звание сильнейших юных борцов проводились в течение двух дней, 21-22 октября 2017 года, на уфимском стадионе «Динамо», сообщили в пресс-службе мэрии.

Организаторами выступили Союз смешанных боевых единоборств России, Федерация смешанного боевого единоборства Республики Башкортостан при поддержке региональной общественной организации «Благомир», Администрации городского округа город Уфа, партнеров и спонсоров.

22 октября прошли финальные бои Первенства России по смешанному единоборству в десяти весовых категориях – от 36 до 80 килограмм. Турнир собрал более 100 сильнейших юных борцов из 26 субъектов страны. В частности, юные спортсмены представляли Москву, Севастополь, Алтай, Тыву, Башкортостан, ХМАО (Югра), Забайкалье, Кабардино-Балкарию, Мурманскую, Воронежскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Челябинскую области.

В завершение соревнований состоялась торжественная церемония чествования победителей. Заслуженные награды – медали и кубки – лучшим юным борцам вручили президент Союза смешанных боевых единоборств (ММА) России Федор Емельяненко, представители спортивных и общественных организаций и другие почетные гости.