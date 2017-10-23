УФА, 23 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Минздраве рассказали о новых правилах диспансеризации. Некоторые возрастные группы населения станут проходить диспансеризацию чаще, сообщает РБК.

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что бесплатное обследование будет проводиться на всю группу неинфекционных заболеваний, а также связанные с ними факторы риска. «С 1 января для определенных возрастных групп это будет уже раз в два года», — уточнила министр.

Скворцова добавила, что для детей скрининги останутся ежегодными, для большинства взрослых диспансеризация продолжит проводиться раз в три года.

В июле сообщалось, что Минздрав рассматривает возможность наказывать работодателей за уклонение сотрудников от диспансеризации. Так, согласно готовящейся инициативе, нанимателям придется платить повышенный тариф ОМС. Ранее, в январе, Минздрав уже выступал с похожей инициативой. Тогда в качестве наказания предусматривалась уголовная и административная ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания. Однако тогда у правительства не оказалось средств для ее реализации.

О том, как пройти диспансеризацию в Башкирии в этом году читайте в специальном материале.