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22 октября Воскресенье

Уфа   °

«Салават Юлаев» в серии буллитов уступил челябинскому «Трактору»

СПОРТ

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Уфимская ледовая дружина принимала гостей из Челябинска. Команды уже встречались в юбилейном сезоне КХЛ. Тогда итоговый счет на табло был в пользу «Трактора». В воскресенье, 22 октября, соперники начали с равных сил, однако к экватору первого периода вратарь «Салавата» Бен Скривенс пропустил шайбу в исполнении Ника Бэйлена. Причем гости распечатали ворота «зеленой дружины» в большинстве. У челябинцев был еще один шанс отличиться в первом отрезке игрового времени, но счет на табло не изменился: арбитры после видеопросмотра зафиксировали положение вне игры.

Перерыв пошел на пользу «юлаевцам». Спустя полторы минуты после начала второго периода Артем Федоров и Захар Арзамасцев увидели голевую передачу, которую удачно завершил Энвер Лисин. Свой же успех форвард повторил через несколько минут. В ассистенты нападающему записали того же Артема Федорова и Анатолия Елизарова — 2:1.

Третий период отличился множеством удалений, причем как в составе гостей из соседнего региона, так и у башкирского клуба. Воспользоваться моментом смог «Трактор». В середине периода вторая шайба залетела за спину голкипера «Салавата». Команды начали игру заново. За четыре минуты до финальной сирены команда из Челябинска вырвалась вперед — 2:3. И снова шайбу гости забили, играя с численным преимуществом. После «юлаевцы» устроили соперникам встречу «шесть на четыре», заменив вратаря. Йоас Кемпайнен сравнял счет. В основное время «Салават» и «Трактор» не выяснили, кто сильнее. Встреча перешла в овертайм, который соперники провели на равных. Финальную точку в этом матче поставил Ник Бэйлин. «Салават Юлаев» проигрывает эту встречу со счетом 3:4.

Следующий матч уфимцы проведут на домашнем льду с тольяттинской «Ладой».

Теги: хоккей
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