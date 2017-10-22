Чемпионы Европы по спортивной акробатике из Башкирии рассказали, как добились успеха Фото: http://oktlife.ru Чемпионы Европы по спортивной акробатике из Башкирии рассказали, как добились успеха Фото: http://oktlife.ru

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкирские спортсмены из Октябрьского Анастасия Чаганова и Никита Игнатьев, ставшие золотыми медалистами Первенства Европы по спортивной акробатике, встретились с журналистами oktlife.ru в родном городе и рассказали, как добились успеха. Напомним, событие произошло в Польше, пара выступила в возрастной группе 11-16 лет.

Анастасия Чаганова и Никита Игнатьев тренируются под руководством тренера спортшколы №1, судьи международной категории, лучшего работника физической культуры и спорта РБ Олеси Муллагалиевой. Оба спортсмена имеют разряд кандидата в мастера спорта России по спортивной акробатике. В копилке их спортивных достижений – звание победителей Первенств Европы, России, ПФО, серебряных призеров международных соревнований. На минувшем Первенстве Европы их соперниками стали спортсмены из десяти стран, но, показав невероятно высокий уровень исполнения, представители Башкирии не оставили им шансов.

По словам тренера Олеси Муллагалиевой, ребята пришли заниматься акробатикой очень рано, в 4-5 лет.

«Ближе к годам 7-8 годам в ребенке можно увидеть главное качество – целеустремленность. Данные – это второстепенный фактор. Характер, упорство и поддержка родителей важнее. Были моменты, пару приходилось разбивать, потому что мне казалось, что вместе они работать не смогут, а они должны дышать наравне, чувствовать друг друга спиной, затылком и всеми конечностями. Много факторов, помимо психологических есть и росто-весовые», — говорит тренер.

Композицию чемпионов ставил тренер-хореограф художественной гимнастики в Волгограде. Если нет грамотной постановки, отмечает Олеся Муллагалиева, никакая техника не спасет, немаловажное значение имеет и музыка.

Спортсмены уверяют, что до слез друг друга не доводили. Они рассказали, что самые сильные эмоции и переживания на Первенстве Европы были связаны не с выступлением и не с церемонией награждения, а с моментом выставления оценок.

Сейчас акробаты нацеливаются на Первенство мира, но начинать придется буквально с нуля – пройти отбор на ПФО в феврале, затем на Первенстве России.