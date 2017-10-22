В Уфе при столкновении двух иномарок пострадал пешеход
В Уфе при столкновении двух иномарок пострадал пешеход Фото: Дорожный патруль -Уфа
В Уфе при столкновении двух иномарок пострадал пешеход Фото: Дорожный патруль -Уфа
УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
В Уфе при столкновении двух иномарок пострадал пешеход. Авария произошла на пересечении улиц Лесотехникума и Энтузиастов.
По предварительным данным, Ниссан, двигавшийся по Лесотехникума, столкнулся с автомобилем Датсун. Легковушку развернуло, и она сшибла пешехода, который, предположительно, шел по «зебре».