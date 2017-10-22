В Башкирии пенсионер на квадроцикле погиб при столкновении с автомобилем
В Башкирии пенсионер на квадроцикле погиб при столкновении с автомобилем Фото: Дорожный патруль -Уфа
В Башкирии пенсионер на квадроцикле погиб при столкновении с автомобилем Фото: Дорожный патруль -Уфа
УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Накануне вечером в Дюртюлинском районе на автодороге Москва-Уфа произошла авария с участием квадроцикла.
По предварительным данным, 62-летний местный житель за рулем квадроцикла, предположительно, не уступил дорогу Шевроле Авео и столкнулся с ним. В результате происшествия водитель вездехода скончался на месте происшествия, сообщает Дорожный патруль — Уфа.