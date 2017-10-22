В Башкирии Фёдору Емельяненко показали мастер-класс по стрельбе из лука Фото: Эдуард Дильмухаметов, администрация Уфы







В Башкирии Фёдору Емельяненко показали мастер-класс по стрельбе из лука Фото: Эдуард Дильмухаметов, администрация Уфы

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе многократному чемпиону мира по ММА Федеру Емельяненко показали мастер-класс по стрельбе из национального башкирского лука, сообщает администрация Советского района. Свои умения и навыки знаменитому спортсмену продемонстрировали воспитанники Школы олимпийского резерва №11. Надо отметить, что несмотря на юный возраст, все они являются кандидатами и мастерами спорта, участниками Всероссийских соревнований и Кубка Европы.

Основатель движения «Мәргән уҡсы» («Меткий лучник») Юлай Галиуллин рассказал Федору Емельяненко об истории башкирских лучников, о войнах, где принимали участие башкиры, о возрождении традиций и наглядно показал строение лука.

Напомним, спортсмен находится в Уфе в рамках проведения первого в мире Первенства России по смешанному боевому единоборству ММА среди юношей 14-15 лет.