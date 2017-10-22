Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.51

EUR 67.89

22 октября Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии Фёдору Емельяненко показали мастер-класс по стрельбе из лука

СПОРТ

В Башкирии Фёдору Емельяненко показали мастер-класс по стрельбе из лука

Фото: Эдуард Дильмухаметов, администрация Уфы

В Башкирии Фёдору Емельяненко показали мастер-класс по стрельбе из лука

Фото: Эдуард Дильмухаметов, администрация Уфы

УФА, 22 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе многократному чемпиону мира по ММА Федеру Емельяненко показали мастер-класс по стрельбе из национального башкирского лука, сообщает администрация Советского района. Свои умения и навыки знаменитому спортсмену продемонстрировали воспитанники Школы олимпийского резерва №11. Надо отметить, что несмотря на юный возраст, все они являются кандидатами и мастерами спорта, участниками Всероссийских соревнований и Кубка Европы.

Основатель движения «Мәргән уҡсы» («Меткий лучник») Юлай Галиуллин рассказал Федору Емельяненко об истории башкирских лучников, о войнах, где принимали участие башкиры, о возрождении традиций и наглядно показал строение лука.

Напомним, спортсмен находится в Уфе в рамках проведения первого в мире Первенства России по смешанному боевому единоборству ММА среди юношей 14-15 лет.

Теги: Федор Емельяненко, стрельба из лука, чемпионат России по смешанным единоборствам
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть