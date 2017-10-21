В Уфе 24 октября почти на сутки отключат воду в старых кварталах Инорса
В Уфе 24 октября почти на сутки отключат воду в старых кварталах Инорса Фото: rimpress.ru
В Уфе 24 октября почти на сутки отключат воду в старых кварталах Инорса Фото: rimpress.ru
УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
«Уфаводоканал» проводит 24 октября плановую замену пожарного гидранта по улице Фурманова, 17. С 10.00 до 6:00 среды, 25 октября, будет отключена холодая вода в целом квартале. Это жилые дома, в том числе частный сектор, школа №77, Управление восточных канализационных сетей, сауна, стройплощадка.
Отключат следующие дома: ул. Фурманова 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 9, 18-83, 39, 63, 19, 85, 5, 69/1; ул. Мишкинская 2, 4, 6, 8, 10, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11-16; ул. Фадеева 1-17; Кецховели 1 – 33; Прессовая 1 – 33; Дунайская 1 – 32; Хетагурова 3 – 20; Белинского 1 – 20; Байкальская 140 – 160.