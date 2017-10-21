В Башкирии уборка подсолнечника близится к «экватору» Фото: fsakhalin.ru В Башкирии уборка подсолнечника близится к «экватору» Фото: fsakhalin.ru

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии продолжается уборка поздних культур. Подсолнечник убран на 103 тыс. га – 44% запланированных площадей. По республике уборку данной культуры первыми завершили хозяйства Зилаирского, Благовещенского и Баймакского районов. Намолочено 119 тысяч тонн семян. Средняя урожайность — 11,6 ц/га, самый высокий результат дали хозяйства Иглинского района — 20 ц/га. Больше всех собрали стерлитамакцы — 15 тысяч тонн.

Уборка кукурузы на зерно уже перешла «экватор»: убраны 9,3 тысяч га — 52%. При средней урожайности 37,2 ц/га собрано свыше 34,5 тысяч тонн. Предприятия Стерлитамакского района лидируют по урожайности (69,1 ц/га) и по намолоту (12,3 тыс. тонн). 12 районов полностью завершили уборку этой культуры.