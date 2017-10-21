Владимир Путин принял участие в сессии «Молодёжь 2030. Образ будущего» Фото: Кremlin.ru Владимир Путин принял участие в сессии «Молодёжь 2030. Образ будущего» Фото: Кremlin.ru

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Владимир Путин принял участие в сессии «Молодёжь 2030. Образ будущего», прошедшей в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

В ходе сессии представители разных стран выступили с презентациями по ряду направлений развития, сообщает Кremlin.ru. Это технологии будущего, экология, авиация, новые медиа, экономика, медицина, гражданская платформа развития, проектирование будущего, глобальная политика, будущие науки и образование, индустрии будущего, мировая железнодорожная сеть, создание «команды будущего».

Выступая перед участниками, президент России сказал, что «человечество, скорее всего, в ближайшее время вступит в очень сложный и очень ответственный период своего развития и существования. Чем бы мы ни занимались, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы. Все, что мы делаем, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его. Я именно этого и хочу вам пожелать.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке. В фестивале участвуют больше 29 тысяч человек из более чем 180 стран.