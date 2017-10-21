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В Уфе рынок вторичного жилья не дешевеет

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе рынок вторичного жилья не дешевеет Фото: veshmeshok.ru

В Уфе рынок вторичного жилья не дешевеет Фото: veshmeshok.ru

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

По итогам III квартала рынок вторичного жилья «упал» в целом по стране всего на 0,3%, пришли к выводу аналитики федерального и портала «Мир квартир», проанализировавшие ситуацию в городах с населением свыше 300 тысяч человек. Заметно подорожало жилье в Краснодаре,Ростове-на-Дону, Ставрополе, Севастополе и в Сочи — +5-7%. Упали больше всех Махачкала, Сургут, Самара, Улан-Удэ и Якутск — минус 11-8%.

Уфа по итогам квартала находится по дороговизне жилья на 18 месте в списке 69 городов. В столице Башкирии стоимость квадратного метра «вторички» выросла на 1,4% по итогам квартала, упала на 3,3% по итогам 9 месяцев, и составила 59,36 тысяч рублей. Средняя цена уфимской квартиры осталась на уровне II квартала— около 3,64 млн. С начала года она выросла на 1,2%.

Теги: вторичное жилье, стоимость
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