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В Башкирии отремонтируют 8 региональных и местных дорог вокруг Уфы

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В Башкирии отремонтируют 8 региональных и местных дорог вокруг Уфы Фото: Госкомтранс РБ

В Башкирии отремонтируют 8 региональных и местных дорог вокруг Уфы Фото: Госкомтранс РБ

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», финансируемые паритетно республиканским и федеральным бюджетами, в 2018 году будут отремонтированы следующие дороги регионального и местного значения:

Уфа – Чишмы (старочишминская дорога, 2 очередь)

подъезд к микрорайону Шакша от М5

пос. 8 марта — Алексеевка

Дмитриевка — Кушнаренково

Мокроусово — Ольховое Уфимского района

Уфа — Охлебинино Иглинского района

Булгаково — Бузовьязы Кармаскалинского района

Благовещенск — Павловка Нуримановского района.

Об этом сообщалось на общественных слушаниях по реализации приоритетного проекта. Кроме непосредственно ремонта дорог, планируются другие мероприятия по безопасности и благоустройству: установка барьеров, пешеходных ограждений, дорожных знаков, светофорных объектов, камер фото- и видеофиксации.

Теги: дороги, ремонт, приоритетный проект
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