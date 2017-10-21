В Башкирии отремонтируют 8 региональных и местных дорог вокруг Уфы
В Башкирии отремонтируют 8 региональных и местных дорог вокруг Уфы Фото: Госкомтранс РБ
В Башкирии отремонтируют 8 региональных и местных дорог вокруг Уфы Фото: Госкомтранс РБ
УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», финансируемые паритетно республиканским и федеральным бюджетами, в 2018 году будут отремонтированы следующие дороги регионального и местного значения:
Уфа – Чишмы (старочишминская дорога, 2 очередь)
подъезд к микрорайону Шакша от М5
пос. 8 марта — Алексеевка
Дмитриевка — Кушнаренково
Мокроусово — Ольховое Уфимского района
Уфа — Охлебинино Иглинского района
Булгаково — Бузовьязы Кармаскалинского района
Благовещенск — Павловка Нуримановского района.
Об этом сообщалось на общественных слушаниях по реализации приоритетного проекта. Кроме непосредственно ремонта дорог, планируются другие мероприятия по безопасности и благоустройству: установка барьеров, пешеходных ограждений, дорожных знаков, светофорных объектов, камер фото- и видеофиксации.