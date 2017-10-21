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Динир Ахмедьянов назначен заместителем Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан

ПОЛИТИКА

Динир Ахмедьянов назначен заместителем Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Динир Ахмедьянов назначен заместителем Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова заместителем Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан назначен Динир Ахмедьянов.

Другим Указом Главы Республики Башкортостан Рамил Дильмухаметов освобождён от должности заместителя Руководителя Администрации Главы Республики Башкортостан по собственному желанию.

Ахмедьянов Динир Асгатович родился 28 октября 1957 года в д. Кирдасово Абзелиловского района. В 1986 году окончил Башкирский сельскохозяйственный институт, в 1991 году – Уральский институт социального управления и политологии.

Трудовую деятельность начал в 1979 году инструктором организационного отдела райкома ВЛКСМ Абзелиловского района. В 1980–1981 годах – председатель исполкома Амангильдинского сельсовета Абзелиловского района.

В 1981–1987 годах – секретарь парткома колхоза «Заветы Ильича» Абзелиловского района. В 1987–1990 годах – заведующий сельскохозяйственным отделом, инструктор организационного отдела, секретарь райкома КПСС Абзелиловского района.

В 1990–1991 годах – слушатель очного отделения Свердловской Высшей партийной школы, первый секретарь райкома КП РСФСР Абзелиловского района. В 1991–1992 годах – заместитель председателя исполкома Абзелиловского районного Совета народных депутатов. В 1992–1995 годах – заместитель начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Абзелиловского района, директор ТОО «Красная Башкирия».

В 1995–2008 годах – депутат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, заместитель председателя Комитета по аграрным вопросам, продовольствию, экологии, природным ресурсам и природопользованию. В 2008–2011 годах – председатель ТИК Ленинского района Уфы.

В 2011–2014 годах – глава администрации муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.

В 2014–2017 годах – министр лесного хозяйства Республики Башкортостан.

Теги: назначения, глава рб
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