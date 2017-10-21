Ринат Шагалин назначен Управляющим делами Главы Республики Башкортостан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Ринат Шагалин назначен Управляющим делами Главы Республики Башкортостан Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова Управляющим делами Главы Республики Башкортостан назначен Ринат Шагалин.

Шагалин Ринат Рашитович родился 6 апреля 1986 года в п. Иглино Иглинского района. В 2008 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». В 2014 году прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России по теме «Проектное управление в сфере государственных структур». В настоящее время учится в магистратуре Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в НГДУ «Лениногорскнефть», где работал оператором по добыче нефти и газа. В 2006–2007 годах – обходчик линейный третьего разряда участка по обслуживанию оборудования и трубопроводов, слесарь-ремонтник третьего разряда Нижневартовского филиала ООО «Нижневартовское управление ремонта и обслуживания нефтепромыслового оборудования».

В 2008–2010 годах – специалист второго разряда отдела водопользования, старший специалист третьего разряда, главный специалист отдела трансграничных вод Управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Федерального агентства водных ресурсов. В 2010 году – ведущий эксперт Департамента взаимодействия с органами власти ОАО «РусГидро».

В 2010–2011 годах – главный консультант отдела по реализации антикоррупционной политики, главный консультант отдела по организации работы общественных приёмных Президента Республики Башкортостан Управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан, помощник Президента Республики Башкортостан. В 2011–2014 годах – заместитель Управляющего делами Президента Республики Башкортостан.

В 2014–2017 годах – председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».