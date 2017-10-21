Исполняющим обязанности министра лесного хозяйства Башкортостана назначен Марат Шарафутдинов
Исполняющим обязанности министра лесного хозяйства Башкортостана назначен Марат Шарафутдинов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана
Исполняющим обязанности министра лесного хозяйства Башкортостана назначен Марат Шарафутдинов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана
УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.
Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова исполняющим обязанности министра лесного хозяйства Республики Башкортостан назначен Марат Шарафутдинов, ранее занимавший должность заместителя министра.
Другим Указом Главы Республики Башкортостан Динир Ахмедьянов освобождён от должности министра лесного хозяйства Республики Башкортостан в связи с переходом на другую работу.