Исполняющим обязанности председателя Госкомитета республики по информатизации назначен Расул Таипов
Исполняющим обязанности председателя Госкомитета республики по информатизации назначен Расул Таипов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана
Исполняющим обязанности председателя Госкомитета республики по информатизации назначен Расул Таипов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана
УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.
Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова исполняющим обязанности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» назначен Расул Таипов, ранее занимавший должность заместителя председателя Госкомитета.
Другим Указом Главы Республики Башкортостан Ринат Шагалин освобождён от должности председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» в связи с переходом на другую работу.