Рустэм Хамитов раскритиковал чиновников, «проспавших» федеральный проект Фото: Олег Яровиков Рустэм Хамитов раскритиковал чиновников, «проспавших» федеральный проект Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ходе совещания по вопросам развития кооперативного движения Глава Башкортостана Рустэм Хамитов раскритиковал деятельность чиновников Министерства сельского хозяйства республики, «проспавших» участие в пилотном федеральном проекте.

– По непонятным для меня причинам в числе 10 регионов, которые получили статус пилотных в рамках федерального проекта по развитию сельхозпотребкооперации, нашей республики нет, – сказал Рустэм Хамитов. – Эта работа ведётся в рамках реализации решений протокола по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию. Я сам лично выступал на этом совещании, говорил о том, что необходимо развивать кооперативное движение в стране. И вот таким образом мой почин «подхватили» наши республиканские структуры. Совесть есть?! Томску, Тюмени, Ульяновску, Якутии сельхозпотребкооперация нужна, а нам – нет. Считаю, что те, кто отвечает за эту работу, в очередной раз «проспали». Не использовали возможности, которые предоставляет в том числе федеральное Правительство.

Глава республики отметил, что в настоящее время Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства формирует вторую очередь пилотного проекта.

– Башкортостан должен войти в эту вторую пилотную группу регионов. Просто-напросто обязан, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Чтобы эта работа у нас встала на системные рельсы, на основе республиканской программы развития сельхозпотребкооперации, с соответствующими субсидиями, обучением и т.д., поручаю Правительству незамедлительно заняться этой работой.