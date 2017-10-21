В Башкортостане на развитие сельхозкооперации направлено 54 млн рублей Фото: Олег Яровиков В Башкортостане на развитие сельхозкооперации направлено 54 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

С 2015 года на развитие сельхозкооперации в Башкортостане направлено 54 млн рублей. Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на совещании по вопросам развития кооперативного движения.

Вместе с тем, по словам руководителя региона, этой суммы недостаточно для решения поставленной задачи. Поэтому динамика развития сельхозкооперации в республике пока слабая.

– С 2015 года из федерального и республиканского бюджетов на развитие сельхозкооперации направлено 54 млн рублей: 35 млн рублей – из федерального бюджета и 19 млн рублей – из бюджета республики. Это немного для решения такой масштабной задачи. Может быть, и поэтому мы на сегодняшний день не видим ощутимых результатов, – отметил Рустэм Хамитов. – Пока в республике создаётся всего лишь несколько кооперативов в год. Начинают реально работать только те кооперативы, которые получают государственную поддержку, а их всего три-пять на весь наш 4-миллионный Башкортостан. Такая ситуация нас явно не устраивает.

По мнению Главы региона, для повышения динамики в этом направлении необходимо разработать соответствующую республиканскую программу.

– Здесь необходима основательная комплексная работа, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Нужна система реальных мер, которая даст возможность малым предприятиям объединяться в кооперативы первого уровня, создавать затем кооперативы второго уровня, более масштабные и глобальные.

В настоящее время для координации этой работы в республике определён соответствующий оператор – Центр сельхозконсультирования. Результатом его деятельности стало создание в 2017 году 29 новых кооперативов. По этому показателю Башкортостан входит в число ведущих регионов страны.