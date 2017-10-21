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21 октября Суббота

Уфа   °

Молодежные лидеры Башкирии встретились со спикером Госдумы в Сочи

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи состоялась панельная дискуссия на тему «Трансформация государственного управления в мире», главным спикером которой стал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. В панельной дискуссии совместно с лидерами молодежных объединений страны приняли участие члены Молодежной общественной палаты при Курултае Башкортостана Тагир Гизатуллин и Елена Арямнова, сообщили в пресс-службе Госсобрания.

В ходе встречи обсуждалось участие молодежи в политических процессах. Спикер Госдумы отметил, что молодежные лидеры представляют значительный кадровый потенциал для парламентов разных уровней.

«Надеюсь, по итогам работы фестиваля мы получим от молодежи массу идей, инициатив, которые в будущем, возможно, выльются в актуальные законопроекты», – сказал Вячеслав Володин.

Председатель нижней палаты российского парламента также отметил значимость фестиваля для укрепления международных отношений.

«Те, кто приехал сегодня на фестиваль, завтра с большой долей вероятности станут крупными политиками. Они с теплом вспомнят, как приезжали сюда в Россию в 2017 году, вспомнят наше желание дружить, любить и творить вместе общее будущее планеты», – сказал Вячеслав Володин.

Теги: фестиваль молодежи и студентов
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