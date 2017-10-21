Госпредприятиям запретили покупать импортные генераторы Фото: «Известия» Госпредприятиям запретили покупать импортные генераторы Фото: «Известия»

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Дизельные генераторные установки иностранного производства внесены в перечень отдельных видов товаров машиностроения, которые запрещено закупать для государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на постановлении правительства.

Генераторные установки с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия мощностью от 60 до 315 кВт теперь запрещается закупать для государственных и муниципальных нужд.

Соответствующее дополнение внесено в постановление правительства от 14 июля 2014 года, которым был утвержден перечень отдельных видов товаров машиностроения, которые госструктурам запрещено закупать за рубежом.

«Принятое решение будет способствовать стимулированию спроса на продукцию отечественных предприятий по производству двигателей для дизельных генераторных установок и позволит повысить загрузку их производственных мощностей», — говорится в пояснении к принятому постановлению.