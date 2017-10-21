Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.51 ↓

EUR 67.89 ↑

21 октября Суббота

Уфа   °

Госпредприятиям запретили покупать импортные генераторы

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Госпредприятиям запретили покупать импортные генераторы Фото: «Известия»

Госпредприятиям запретили покупать импортные генераторы Фото: «Известия»

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Дизельные генераторные установки иностранного производства внесены в перечень отдельных видов товаров машиностроения, которые запрещено закупать для государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на постановлении правительства.

Генераторные установки с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия мощностью от 60 до 315 кВт теперь запрещается закупать для государственных и муниципальных нужд.

Соответствующее дополнение внесено в постановление правительства от 14 июля 2014 года, которым был утвержден перечень отдельных видов товаров машиностроения, которые госструктурам запрещено закупать за рубежом.

«Принятое решение будет способствовать стимулированию спроса на продукцию отечественных предприятий по производству двигателей для дизельных генераторных установок и позволит повысить загрузку их производственных мощностей», — говорится в пояснении к принятому постановлению.

Теги: импортозамещение, дизельные генераторы
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть