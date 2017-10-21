В Башкирии в лобовом столкновении погиб молодой водитель Фото: пресс-служба УГИБДД по РБ В Башкирии в лобовом столкновении погиб молодой водитель Фото: пресс-служба УГИБДД по РБ

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В полночь в Кармаскалинском районе на 12 км автодороги деревня Улукулево – деревня Кабаково столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада Нива». В результате 21-летний водитель «десятки» скончался на месте происшествия, а четыре его пассажира госпитализированы. Водитель «Нивы» также доставлен в больницу, его пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

В минувшие сутки в Башкортостане, с целью обеспечения безопасности дорожного движения, прошли профилактические мероприятия.

Всегоза сутки инспекторы ГИБДД выявили более 3500 административных правонарушений в области дорожного движения. Среди них 113 фактов выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами. За управление транспортом в нетрезвом состоянии задержаны 115 водителей.

На дорогах республики зарегистрировано 8 автомобильных аварий, в которых один человек погиб, 16 получили травмы.