В Уфе выставлены на торги автомобили должников Фото: Башинформ В Уфе выставлены на торги автомобили должников Фото: Башинформ

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе состоятся торги по продаже арестованного имущества должников, которые проведет проверенная организация ТУ Росимущества ООО «33-й трест».

«После наложения ареста на имущество должника, судебный пристав готовит документы на его продажу, а после передает в республиканское территориальное управление Росимущества», — отмечает заместитель руководителя-заместитель главного судебного пристава Республики Башкортостан Дмитрий Бровченко.

Участниками торгов могут стать все желающие. Для этого необходимо предварительно заполнить заявку и оплатить задаток. Информация о реализации всего имущества в России находится на сайте Torgi.gov. Торги назначены на 27 октября.

В этот раз на торги выставлены:

Автомобиль Пежо 4007, 2008 г.в. 528 500 руб.

КАМАЗ 6520-63, 2012 г.в. 1 180 000 руб.

КАМАЗ 6520-63, 2012 г.в 1 298 000 руб.

Автомобиль Лада KSOY5L, 2013 г.в 345 000 руб.

Автомобиль Рено DUSTER, 2012 г.в 436 100 руб.

Автомобиль Лада 211440, 2013 г.в. 210 000 руб

Автомобиль Шевроле CRUZE, 2014 г.в., 501 000 руб.

Автомобиль Мицубиси Лансер, 2007 г.в., 354 000 руб.

Автомобиль Дэу Матиз, 2011 г.в., 130 000 руб.

Автомобиль ГАЗ 4732-000010-88, 2012 г.в.,

Автомобиль Лифан 214813, 2013 г.в., 263 000 руб.

Трактор Белорус 82.1.57, 2004 г.в., 199 000 руб.

Трактор ДТ-75 ДЕРС2 с бул.об, 2007 г.в., 324 000 руб.

Автомобиль а/м Богдан 211010-81-4, 2013 г.в., 207 000 руб.

Автомобиль ВАЗ 111730, 2010 г.в., 50 000 руб.

Автомобиль ГАЗ 322133, 2012 г.в., 460 000 руб.

Автомобиль Фольксваген Golf Plus, 2013 г.в., 517 600 руб.

Автомобиль LADA 211440, 2010 г.в., 229 500 руб.

Автомобиль Фольксваген POLO, 2014 г.в., 366 860 руб.

Автомобиль LADA 211340, 2013 г.в., 133 450 руб.

Автомобиль БМВ XDRIVE35I, 2013 г.в., 2 966 500 руб.

Автомобиль LIFAN 214813, 2013 г.в., 141 616,8 руб.

Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5, зав.№ 7044, 2012 г.в., 195 500 руб.

Автомобиль Chevrolet Cruze, 2013 г.в., 268 812,5 руб.

Автомобиль ТАГАЗ JAC C10, 2012 г.в., 333 536,17 руб.

Автомобиль Geely MK-Gross, 2013 г.в., 254 490 руб.

Автомобиль Станок марки «Рифей Универсал-М», 2012, 901 400,01 руб.

Автомобиль Chevrolet Cruze, 2012 г.в., 369 750 руб.

Автомобиль Фиат 178CYN1A Albea, 2011 г.в., 204 000 руб.

Автомобиль Volkswagen Polo, 2013 г.в., 323 000 руб.

Автомобиль BAW-Femix 33462-0000010-101, 2013, 969 000 руб.

Автомобиль BMW X5, 2014 г.в., 3 166 250 руб.

Прицеп самосвальный 85651, 2008 г.в.367 200 руб.

Колесный трактор ХТЗ-150К-09, 2011 г.в., 1 680 450 руб.

Самосвал ГАЗ-САЗ 35071, 2012 г.в., 565 250 руб.

Автофургон 172412, 2012 г.в., 510 850 руб.

Зерноуборочный комбайн Нью-Холланд ТС-56, 1999 г.в., 806 007,4 руб.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (347) 286-51-39, 286-51-40. Либо по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 99/3, офис 16.