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В Башкирии средняя стоимость авто составляет 446 тысяч рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии средняя стоимость авто составляет 446 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

В Башкирии средняя стоимость авто составляет 446 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе самые дешевые подержанные автомобили среди городов-миллионников. Средняя стоимость авто составляет 446 тысяч рублей, подсчитало РБК-Уфа.

Исследователи выяснили, что самые дешевые авто можно купить в Уфе. Средняя стоимость продаваемых машин с пробегом в городе составляет 466 тысяч рублей, тогда как в среднем по России 577 тысяч. Самые дорогие авто предлагают в Москве, здесь покупателю приходится отдавать за покупку в среднем 833 тысячи рублей.

Если сравнивать с ценами прошлого года, то стоимость подержанных автомобилей в столице Башкирии выросла на 10%. В основном на рынке представлены машины, сошедшие с конвейера 9 лет назад.

По количеству просмотров телефона продавца в объявлении в Авто.ру определили наиболее популярные марки автомобилей у покупателей. Этот список возглавляет Lada, далее с большим отставанием идут Toyota, Chevrolet и Hyundai. В топ-10 моделей, которые встречаются на Авто.ру чаще всего, входят Daewoo Nexia, Hyundai Solaris, Opel Astra и сразу 6 машин Lada. Особый интерес покупателей отмечен к «четырнадцатой» модели, «Калине» и «Приоре».

Ранее аналитики сайта объявлений Avito также проанализировали динамику стоимости и потребительских предпочтений в сегменте автомобилей с пробегом. По результатам их исследования стоимость машин в Уфе за год выросла на 7% и составила 514 000 рублей. Лидером потребительского спроса также отмечен «АвтоВАЗ», а самым популярным возрастом авто – «старше 7 лет».

Теги: авторынок
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