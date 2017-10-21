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21 октября Суббота

Уфа   °

Красавицу из Башкирии на конкурсе в Южной Корее выбрали почетным Послом мира

ОБЩЕСТВО

Фото:

Фото:

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

19-летней красавице из Башкирии Кристине Толмачевой на международном конкурсе красоты «Miss Global Beauty Queen-2017» в Южной Корее вручили сертификат почетного Посла мира.

Юная, но уже опытная модель, выехала на конкурс в начале октября. Вместе с другими участницами со всего мира она принимала участие в различных социальных акциях: девушки побывали в детском доме и доме престарелых, выступали в показах, снимались в рекламных фотосессиях. Помимо конкурсной программы, девушки ознакомились с достопримечательностями Сеула, ездили на границу с Южной и Северной Кореей. Самой запоминающейся стала поездка в Пхёнчхан, где в феврале 2018 будут проходить зимние Олимпийские игры.Там же состоялся промежуточный этап "Лучший Национальный костюм" и "Шоу талантов", сообщается в официальной группе модельного агентства «Мисс Башкортостан» в социальных сетях.

Кристина Толмачева — студентка одного из уфимских вузов. Она также обучается в модельном агентстве «Мисс Башкортостан». В текущем году девушка уже завоевала титул «Первой вице-Мисс Башкортостана» и «Второй вице-Мисс Зауралья».

Кстати, это не первое успешное выступление воспитанниц вышеназванного агентства в данном состязании. В прошлом такой же титул получила Галина Лукина.

Теги: конкурсы красоты
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