Реконструкция учебного блока Башкирского кадетского корпуса завершится до конца года Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Реконструкция учебного блока Башкирского кадетского корпуса завершится до конца года Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Ишимбае Глава республики Рустэм Хамитов проинспектировал ход реконструкции учебного блока Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России А.В. Доставалова.

Напомним, что с прошлого года здание закрыто на капитальный ремонт. Однако подрядчик, выигравший тендер, разобрал крышу, выполнил другие демонтажные работы, а затем ушел с объекта из-за собственных финансовых проблем. В июле 2017 года был проведён новый аукцион, заключен контракт с новым подрядчиком.

В настоящее время все строительно-монтажные и отделочные работы идут в соответствии с графиком. Реконструкцию объекта планируется завершить до конца 2017 года.

Рустэм Хамитов обсудил с руководством учебного заведения перспективы дальнейшего развития, в том числе возможность увеличения количества обучающихся.