Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.57 ↑

EUR 67.93 ↓

20 октября Пятница

Уфа   °

Реконструкция учебного блока Башкирского кадетского корпуса завершится до конца года

ОБЩЕСТВО

Реконструкция учебного блока Башкирского кадетского корпуса завершится до конца года Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Реконструкция учебного блока Башкирского кадетского корпуса завершится до конца года Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Ишимбае Глава республики Рустэм Хамитов проинспектировал ход реконструкции учебного блока Башкирского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя России А.В. Доставалова.

Напомним, что с прошлого года здание закрыто на капитальный ремонт. Однако подрядчик, выигравший тендер, разобрал крышу, выполнил другие демонтажные работы, а затем ушел с объекта из-за собственных финансовых проблем. В июле 2017 года был проведён новый аукцион, заключен контракт с новым подрядчиком.

В настоящее время все строительно-монтажные и отделочные работы идут в соответствии с графиком. Реконструкцию объекта планируется завершить до конца 2017 года.

Рустэм Хамитов обсудил с руководством учебного заведения перспективы дальнейшего развития, в том числе возможность увеличения количества обучающихся.

Теги: кадетский корпус, реконструкция, глава рб
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть