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21 октября Суббота

Уфа   °

В одном из сел в Башкирии школьники учатся в три смены

ОБЩЕСТВО

В одном из сел в Башкирии школьники учатся в три смены Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».

В одном из сел в Башкирии школьники учатся в три смены Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан».

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В селе Иглино школьникам приходится учится в три смены. Так ли это на самом деле разбирались корреспонденты ГТРК «Башкортостан».

О трёхсменном обучении журналистам рассказали родители учащихся, уставшие добиваться каких-либо изменений у местных властей. В школах же наличие трёхсменки отрицают – такой режим противоречит нормам СанПина. И лишь дети бесхитростно выдают правду – в третью смену в школу они приходят в три часа дня.

В Иглино проживают более 60 тысяч человек, микрорайонов вокруг села с каждым годом становится только больше. А на более чем 4 тысячи детей приходится всего четыре школы. Однако по заявлениям местных властей, в районе учебные учреждения не перегружены.

Родители говорят, что новую школу чиновники сначала обещали построить в микрорайоне Новоиглино. Но пока на месте предполагаемого строительства лишь пустырь. Недавно пришло известие, что школы на этом месте всё-таки не будет.

Теги: образование, школы, третья смена
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