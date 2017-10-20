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20 октября Пятница

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В Ишимбае появится новая аллея с набережной

ОБЩЕСТВО

В Ишимбае появится новая аллея с набережной

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

В Ишимбае появится новая аллея с набережной

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Ишимбае Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с ходом реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого предполагается благоустроить 12 дворов и одну общественную территорию.

На эти цели направлен 61 млн рублей, в том числе 49 млн рублей – из федерального бюджета, 10 млн рублей – из бюджета республики, 2 млн рублей – средства собственников, собранные по программе поддержки местных инициатив.

В настоящее время полностью завершены работы по благоустройству в восьми дворах. Ещё в четырёх ведётся асфальтирование дворовых проездов, установка детских и спортивных площадок.

Рустэм Хамитов посетил один из дворов по улице Докучаева, 17. Дворовая территория охватывает сразу шесть многоквартирных домов. В процессе благоустройства здесь оборудованы детская, баскетбольная, футбольная площадки и даже сцена.

На 95 процентов выполнено благоустройство проспекта Ленина со спуском на набережную реки Белая. Строительно-монтажные работы, которые начались в августе, предполагают асфальтирование, озеленение, освещение, установку малых архитектурных форм в аллее и на набережной.

Несмотря на то, что благоустройство ещё не завершено, аллея уже стала любимым местом прогулок горожан. Глава республики пообщался с молодыми мамами, которые поделились своими впечатлениями от новой территории.

Теги: благоустройство, городская среда, глава рб
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