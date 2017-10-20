Рустэм Хамитов посетил ишимбайское нефтесервисное предприятие Фото: пресс-служба Главы Башкортостана



Рустэм Хамитов посетил ишимбайское нефтесервисное предприятие Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В ходе рабочей поездки в Ишимбай Глава Башкортостана Рустэм Хамитов побывал в ООО «Идель Нефтемаш», ранее известном как Ишимбайский завод нефтепромыслового оборудования.

Созданное в 1977 году, это единственное предприятие нефтегазового машиностроения на территории бывшего СССР, построенное целевым назначением для производства мобильных буровых установок и агрегатов для ремонта нефтегазовых скважин.

По словам генерального директора Шамиля Усманова, буровые установки производства завода используются для бурения нефтяных и газовых скважин во всех регионах страны. В настоящее время более 2500 установок, выпущенных предприятием, находятся в эксплуатации в России и странах СНГ.

Глава республики обсудил с руководством завода перспективы развития предприятия, преимущества продукции, вопросы производительности труда.