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20 октября Пятница

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Фермер из Башкирии занялся переработкой углеводородов

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Фермер из Башкирии занялся переработкой углеводородов

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Фермер из Башкирии занялся переработкой углеводородов

Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в ходе рабочей поездки в Ишимбай Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с деятельностью ООО «Транссервис Плюс». В настоящее время здесь реализуется инвестиционный проект по организации складирования и переработки отходов углеводородов с выработкой товарных нефтепродуктов.

По словам директора предприятия Александра Привалова, исходным сырьём для проекта послужат отходы углеводородов, получаемые в результате пропарки и подготовки вагонов-цистерн. На производстве планируется перерабатывать 5 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, получая бензин, дизельное топливо, мазут.

Объём инвестиций по проекту составляет 300 млн рублей. На предприятии будет создано 25 рабочих мест. В дальнейшем планируется реализация второй очереди проекта – изготовление из полученного мазута битума, востребованного в дорожном строительстве.

Примечательно, что сам Александр Привалов также является главой крестьянско-фермерского хозяйства, которое занимается производством сельхозпродукции. За КФХ закреплено около 3 тысяч га пашни. В молочно-товарной ферме содержится 200 голов КРС, в том числе 145 – молочного направления.

Теги: промышленность, переработка, глава рб
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