Нам нужны фестивали народной башкирской культуры – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана











Нам нужны фестивали народной башкирской культуры – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в ходе рабочей поездки в Стерлитамак Глава Башкортостана Рустэм Хамитов побывал на V Республиканском празднике башкирского фольклора «Ашҡаҙар таңдары», который проходит в городском Дворце культуры.

Руководитель республики посмотрел выступления творческих коллективов и пожелал успехов участникам.

– Хотелось бы, чтобы как можно больше людей увидело этот замечательный праздник – хороший, красивый, нужный нам всем. Хорошо, что у нас так много коллективов, которые продолжают традиции башкирского фольклора, башкирской культуры – настоящей, глубинной, народной, – сказал Глава региона. – Безусловно, мы вместе с Министерством культуры, Правительством республики будем поддерживать эти фестивали, конкурсы и делать всё, чтобы такие коллективы сохранились и двигались в народные массы, чтобы показать, какова наша башкирская культура.

Рустэм Хамитов отметил, что проведение фестиваля совпало с днём рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима, который много сделал для развития башкирской культуры.

– Мне, безусловно, доставляет большое удовольствие видеть на сцене и в зале молодых людей, которые являются продолжателями традиций, будущими носителями той духовности, которая идёт от наших предков, – подчеркнул руководитель республики. – Одним словом, мы вместе с вами делаем хорошее дело. Нам нужны самые разнообразные фестивали, и прежде всего – народной башкирской культуры.

Глава Башкортостана напомнил, что в 2020 году в республике пройдёт Всемирная фольклориада.

– Безусловно, сегодняшний фестиваль – один из элементов подготовки таких крупных событий мирового масштаба. Мне хочется, чтобы мы представили нашу национальную башкирскую культуру во всём ее блеске, красоте, силе, мощи, – отметил Рустэм Хамитов. – Думаю, через такие фестивали мы как раз подойдём к тому, чтобы все наши муниципалитеты в дни проведения Фольклориады сумели показать башкирскую культуру и заинтересовать мир нашей башкирской цивилизацией.

Фестиваль, который проводится с 2006 года, направлен на сохранение, развитие и пропаганду башкирского народного творчества. Его участниками являются самодеятельные и народные вокально-хореографические коллективы, созданные на базе сельских клубов, городских дворцов и домов культуры.

В этом году в празднике участвуют 47 творческих коллективов – около 700 человек из 29 районов и восьми городов республики, а также из Татарстана, Оренбургской и Самарской областей.

Программа фестиваля включает проведение семинаров, мастер-классов по изготовлению элементов башкирского народного костюма, а также фотовыставки, посвящённой Всемирной фольклориаде – 2016, прошедшей в Мексике.