С 1 ноября в Башкирии меняется расписание пригородных поездов Фото: Олег Яровиков С 1 ноября в Башкирии меняется расписание пригородных поездов Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкортостанская пригородная пассажирская компания изменила расписание ряда пригородных поездов, информирует Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

С 1 ноября этого года и далее по рабочим дням пригородному поезду №6431 устанавливается новый маршрут следования от станции Тавтиманово (отправление в 3.43) до станции Дема (прибытие в 5.09). По выходным дням сохраняется прежний маршрут этого пригородного поезда от станции Тавтиманово (отправление в 3.43) до станции Уфа ( прибытие в 4.48). В свою очередь, пригородный поезд №6432 отправится со станции Уфа в 18.34 и прибудет на станцию Тавтиманово в 19.40.

С этого же дня изменится расписание еще одного популярного пригородного поезда №6211 Дема – Шакша, известного у уфимцев и гостей столицы республики, как городская электричка «Толпар». Электропоезд отправится со станции Шакша в 5.01 и прибудет на станцию Дема в 5.42, который далее отправится под №6491 до станции Кандры (прибытие в 8.17). По выходным дням сохраняется прежний маршрут пригородного поезда №6491 от станции Уфа (отправление в 5.29) до станции Кандры (прибытие в 8.17).

С 1 ноября и далее по рабочим дням пригородному поезду №6433 устанавливается новый маршрут следования от станции Улу-Теляк (отправление в 4.07) до станции Дема ( прибытие в 6.07).тПо выходным дням сохраняется прежний маршрут этого пригородного поезда от станции Улу-Теляк (отправление в 4.07) до станции Уфа ( прибытие в 5.45). Пригородный поезд № 6215, также обслуживающий транспортный проект «Толпар» далее отправится под №6851/6852 от станции Дема (отправление в 6.50) до станции Инзер ( прибытие в 10.08). Данное нововведение связано с многочисленными обращениями в адрес пригородного перевозчика любителей туризма. По выходным дням для любителей природы сохраняется прежний маршрут этого пригородного поезда от станции Уфа (отправление в 6.35) до станции Инзер (прибытие в 10.08 минут). Время московское. Башкортостанская пригородная пассажирская компания просит планировать свои поездки заранее.

Информация об изменении расписания движения, об отмене и назначении поездов размещается непосредственно в поездах, на информационных стендах возле касс на станциях и вокзалах в зоне ответственности Башкортостанской ППК , а также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и на мобильном приложении «Пригород».