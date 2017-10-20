На благоустройство дворов в Стерлитамаке направлено 120 млн рублей Фото: пресс-служба Главы Башкортостана



На благоустройство дворов в Стерлитамаке направлено 120 млн рублей Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня во время рабочей поездки в Стерлитамак Глава Башкортостана Рустэм Хамитов ознакомился с ходом реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого предполагается благоустроить 93 двора и одну общественную территорию.

На эти цели выделено порядка 120 млн рублей, из них 96 млн рублей – из федерального бюджета, 20 млн рублей – из бюджета республики, 4 млн рублей – средства собственников, собранные по программе поддержки местных инициатив.

На сегодняшний день полностью завершены работы по благоустройству в 61 дворе, в 37 дворах ведутся работы по асфальтированию дворовых проездов, установке детских и спортивных площадок.

Рустэм Хамитов побывал во дворе жилого дома по улице Вокзальная, 10, пообщался с жителями, которые высоко оценили выполненную работу по благоустройству дворовой территории. По их словам, программу поддержки местных инициатив необходимо продолжать, потому что она действительно даёт результат и позволяет жителям самостоятельно выбирать, на какие коммунальные нужды направить средства в первую очередь.

Ещё одним объектом, благоустройство которого выполняется в рамках программы, стала аллея по улице Худайбердина. Там предполагается ремонт существующего асфальтового покрытия тротуара и проезжей части, обордюривание пешеходной зоны, устройство карманов и площадки для отдыха, установка парковых светильников, ограждения, скамеек и урн, разметка велодорожки, установка велопарковок. Глава администрации города Владимир Куликов сообщил, что подрядчик приступил к выполнению строительно-монтажных работ в середине сентября.