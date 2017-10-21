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21 октября Суббота

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Ансамбль имени Файзи Гаскарова выехал на гастроли по Челябинской области

КУЛЬТУРА

Ансамбль имени Файзи Гаскарова выехал на гастроли по Челябинской области

Фото: Минкультуры РБ

Ансамбль имени Файзи Гаскарова выехал на гастроли по Челябинской области

Фото: Минкультуры РБ

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Государственный ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова выехал на гастроли по Челябинской области, а в ноябре представит юбилейную программу по республике, сообщает Министерство культуры региона. В октябре 2017 года исполняется 105 лет со дня рождения основателя коллектива Файзи Адгамовича Гаскарова. Ансамбль посвящает свои гастроли выдающему балетмейстеру, назвав концертную программу его знаменитой фразой «Танец- это душа народа!». Завершится гастрольный тур большим концертом в ГКЗ «Башкортостан» 29 ноября.

Традиционно в начале программы будут представлены танцы постановки Файзи Гаскарова, далее — танцы народов России и мира.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова является брендом российской культуры, хранителем народных традиций Башкортостана. Создание, становление и развитие ансамбля связано с именем его первого художественного руководителя, заслуженного деятеля искусств РСФСР, БАССР, лауреата республиканской премии имени Салавата Юлаева, кавалера ордена «Знак почета» Файзи Гаскарова. С 1989 года коллектив носит его имя. В декабре 1996 года Министерством культуры Российской Федерации ансамблю присвоено высокое звание «Академический».

Первое выступление ансамбля состоялось 20 марта 1939 года в честь 20-летия образования БАССР с башкирским танцем «Зарифа». В 1955 году прошли первые зарубежные гастроли в Республику Вьетнам, где ансамбль был удостоен «Ордена Труда 1-й степени». С 1957 года начинается активная гастрольная деятельность коллектива во всех уголках нашей страны, в том числе и за рубежом. За 75 лет своего существования ансамбль посетил более 80 стран мира, представляя культуру и искусство республики на мировой арене. Выступления легендарного ансамбля всегда сопровождают огромный успех и любовь благодарных зрителей.

В репертуаре ансамбля 180 танцевальных произведений. Из них более 60 постановок Файзи Гаскарова. Творческо-артистический персонал коллектива состоит из 70 профессиональных артистов балета и артистов оркестра из 17 профессиональных музыкантов. Оркестр ансамбля создан в 1970 году.

Теги: гастроли, ансамбль им.Ф.Гаскарова
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