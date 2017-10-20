Природные парки и заказники Башкирии получили 16 новых автомобилей и снегоходы Фото: Минэкологии РБ





Природные парки и заказники Башкирии получили 16 новых автомобилей и снегоходы Фото: Минэкологии РБ

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Год экологии и особо охраняемых природных территорий обновился парк автомобилей природных парков и заказников, которые относятся к Дирекции по особо охраняемым природным территориям РБ.

Об этом сообщает Минэкологии региона, перед зданием которого в Уфе в торжественной обстановке инспекторам по ООПТ

вручили ключи от 16 новых автомашин: семи автомобилей ВАЗ, семи автомобилей «Нива», двух машин «Лада». Также почти всем территориям выделили 14 снегоходов.

«В республике большое количество охраняемых природных территорий, общая территория насчитывает миллион гектаров, – отметил министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев. — Поле деятельности у инспекторов большое. Техника, которую сегодня передаем инспекторам, будет способствовать улучшению качества работы, поднятию престижа работников этой сферы».

К примеру, территория заказника «Урал-тау» занимает 50 тысяч гектаров. Мирдар Дияров работает здесь инспектором два года. В день ему приходится проезжать около 250 километров по тайге.

«Обновление парка машин поможет быстрее доезжать к месту нарушения, — подчеркнул он. — Нарушений на территории заказника немного: нарушение режима лесного законодательства, недобросовестная заготовка леса, проезд территории. За 9 месяцев составили 15 протоколов, завели три уголовных дела».

Для борьбы с нарушителями, браконьерами инспекторам дирекции необходимо быть мобильными и чтобы транспорт, которым они пользуются, мог проезжать по труднодоступным местам, считает директор по ООПТ РБ Марат Хасанов.