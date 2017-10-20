УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 20 октября в Уфе, в спортивном комплексе БГПУ М. Акмуллы состоялось официальное открытие XXVII Универсиады Республики Башкортостан и девятого чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона «Толпар».

Открыли Универсиаду и Ассоциацию студенческого баскетбола РБ председатель Башкирской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Светлана Пронина и председатель Совета ректоров вузов РБ Раиль Асадуллин. В рамках торжественной части почетные гости отметили прошлогодних участников Универсиады и наградили призеров и победителей, а также поздравили всех студентов с началом нового учебного и спортивного года, пожелали ребятам достижения поставленных целей, удачи и хороших результатов в спортивной деятельности и учебе.

В 2017-2018 гг. Универсиада пройдет в Башкортостане по 32 видам спорта (мини-футбол, волейбол, плавание, хоккей, бокс, легкая атлетика, дартс, баскетбол и др.). Заместитель министра молодежной политики и спорта республики Павел Муслимов также отметил, что начало нового студенческого спортивного сезона — всегда приятное событие для республики, и пожелал участникам честной и достойной борьбы.

После торжественной церемонии открытия почетные гости посетили матч чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона «Толпар» между женскими командами Уфимского государственного нефтяного технического университета и Башкирского государственного педагогического университета. 1 тур женского чемпионата продлится до 21 октября. В новом сезоне участие в турнире примут 8 мужских и 7 женских команд. Победители получат право участвовать в квалификационном этапе Лиги Белова. Также участие в чемпионате примут команды 20 ссузов республики и 15 ссузов Уфы.

Игры 1 тура чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола среди женских команд пройдут с 20 по 21 октября в спорткомплексе БГПУ им. М. Акмуллы по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции 3а, корпус 2.