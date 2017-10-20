Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.57 ↑

EUR 67.93 ↓

20 октября Пятница

Уфа   °

В Башкортостане стартовал новый сезон студенческого спорта

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня, 20 октября в Уфе, в спортивном комплексе БГПУ М. Акмуллы состоялось официальное открытие XXVII Универсиады Республики Башкортостан и девятого чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона «Толпар».

Открыли Универсиаду и Ассоциацию студенческого баскетбола РБ председатель Башкирской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Светлана Пронина и председатель Совета ректоров вузов РБ Раиль Асадуллин. В рамках торжественной части почетные гости отметили прошлогодних участников Универсиады и наградили призеров и победителей, а также поздравили всех студентов с началом нового учебного и спортивного года, пожелали ребятам достижения поставленных целей, удачи и хороших результатов в спортивной деятельности и учебе.

В 2017-2018 гг. Универсиада пройдет в Башкортостане по 32 видам спорта (мини-футбол, волейбол, плавание, хоккей, бокс, легкая атлетика, дартс, баскетбол и др.). Заместитель министра молодежной политики и спорта республики Павел Муслимов также отметил, что начало нового студенческого спортивного сезона — всегда приятное событие для республики, и пожелал участникам честной и достойной борьбы.

После торжественной церемонии открытия почетные гости посетили матч чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона «Толпар» между женскими командами Уфимского государственного нефтяного технического университета и Башкирского государственного педагогического университета. 1 тур женского чемпионата продлится до 21 октября. В новом сезоне участие в турнире примут 8 мужских и 7 женских команд. Победители получат право участвовать в квалификационном этапе Лиги Белова. Также участие в чемпионате примут команды 20 ссузов республики и 15 ссузов Уфы.

Игры 1 тура чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола среди женских команд пройдут с 20 по 21 октября в спорткомплексе БГПУ им. М. Акмуллы по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции 3а, корпус 2.

Теги: студенческий спорт
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть