УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Инициатива Общероссийского Народного фронта о создании вокруг столицы Башкирии «зеленого щита» вышла на законодательный уровень. Общественная палата Республики Башкортостан по предложению фронтовиков провела общественные слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Уфы. Идею поддержали и высказали свои предложения по её реализации представители региональных министерств лесного хозяйства и природопользования, органов муниципальной власти Уфы и Уфимского района, депутаты Госсобрания республики, ученые-экологи, общественные деятели.

Эксперты уже предварительно определили зону, которая может стать «зеленым щитом». Это лес в пойме реки Демы, примыкающий к столице Башкирии. Фронтовики предложили включить в пояс площадь в 3,5 тыс. га, а в последующем присоединять к нему новые леса и водоемы вокруг города. Соответствующее предложение было направлено в Общественную палату Республики Башкортостан.

«Создание лесопаркового пояса очень актуально для такого промышленного мегаполиса как Уфа, – отметил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Загир Хакимов. – 50% территории Уфы занимают городские леса, которые в соответствии с Лесным кодексом имеют статус особо охраняемых территорий. Следовательно, они на законном основании являются неприкосновенными. Нас же беспокоят лесные массивы, расположенные вокруг города. Леса, которые должны войти в лесопарковый защитный пояс, находятся в зоне риска. Мы уже выявляли факты незаконной рубки на данной территории и есть угроза, что они могут быть отданы под застройку».Эксперты Народного фронта предложили не ограничиваться только лесным массивом вдоль Демы и расширять «зеленый щит», постепенно включая другие зоны.

Представители министерств оценили все возможные проблемные моменты по созданию пояса. Чтобы их избежать , решено, что границы лесопаркового щита должны утверждаться с учетом планов развития территорий. Было высказано опасение, что с созданием зеленого пояса вокруг Уфы начнут отчуждаться земельные участки у собственников или арендаторов.

Представитель Общественной палаты Башкортостана Расих Хамитов отметил, что у каждого собственника сохраняются распоряжения на эти земельные участки, линии электропередачи, железные дороги. «Не подлежат включению в создаваемый лесопарковый пояс территории загрязненные, с отходами производства и потребления, с нарушенным почвенным покровом. Либо на них расположены земельные участки, предоставленные для размещения объектов капитального строительства, либо земельные участки, на которых находятся объекты капитального строительства, за исключением объектов здравоохранения, образования, объектов для осуществления рекреационной деятельности, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности. Если на них расположены участки, зарезервированные для государственных и муниципальных нужд», – отметил эксперт.

Участники общественных слушаний поддержали создание «зеленого щита» вокруг Уфы. С учетом предложений до конца октября проект планируется доработать, а после представить на заседание Госсобрания-Курултая Республики Башкортостан для рассмотрения.

По словам эксперта Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, эксперты Народного фронта держат на особом контроле процесс создания лесопарковых зеленых поясов вокруг региональных центров. Он выразил надежду, что создание лесопаркового зеленого пояса будет одобрено и регионального парламентом.