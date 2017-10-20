Об энергетике будущего и нейрохирургии, он экстрадирован с Кипра, деньги за ящур - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков Об энергетике будущего и нейрохирургии, он экстрадирован с Кипра, деньги за ящур - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сила тока

17 октября глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на XVII Российском энергетическом форуме, проходившем в Уфе. Темой обсуждения стала многовариантность развития современной энергетики, сообщил «Башинформ». На заседании руководитель республики отметил, что сегодня в энергетике происходят глобальные изменения, связанные с переходом к возобновляемым источникам энергии. Вместе с тем традиционная энергетика по-прежнему максимально востребована.

«Наша задача — эффективно использовать ту электроэнергию, которую производят наши предприятия, станции», — сказал глава региона и отметил, что «Башкортостан должен стать одним из российских центров энергетики будущего. В Уфе впервые в стране началась реализация проекта умных сетей Smart Grid». Мы реализуем стратегию «Энерджинет», которая становится сегодня ведущим трендом».

Рустэм Хамитов также заявил, что строительство крупных промышленных объектов в башкирском Зауралье потребует использования комбинированных видов выработки электроэнергии для предотвращения её дефицита. «Появилась солнечная электроэнергетика. Сейчас мы думаем о строительстве локальных энергоустановок, базирующихся на газотурбинной технологии. Мы думаем, что у нас хорошо пойдёт ветряная энергетика. Плюс традиционная, но потребуется строительство линии электропередачи», — сказал он. Снизить дефицит энергетических мощностей в Уфимском энергоузле позволит ввод Затонской ТЭЦ, намеченный на весну 2018 года. Также республика может стать пилотным регионом по переходу на «закрытые» схемы теплоснабжения.

Говоря о перспективах развития альтернативных видов энергетики, Рустэм Хамитов отметил, что наступление «зелёной» энергетики будет продолжаться и Башкортостану засиживаться на старте нельзя. При этом он уточнил, что «зелёная» энергетика пока не может развиваться без поддержки государства.

Экстрадирован с Кипра

Обвиняемый в хищении денег дольщиков дома на улице Кирова в Уфе, которого задержали на Кипре в марте, доставлен в Россию. В аэропорту Ларнаки состоялась выдача 65-летнего мужчины. С 2009 по 2015 год в Уфе фигурант в составе организованной группы похитил средства дольщиков на сумму свыше 300 млн рублей. После решения суда об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста обвиняемый скрылся. В феврале 2017 года он был объявлен в розыск, а затем задержан на Кипре. Обманутые члены этого ЖК проводили протестные акции и голодовки с целью привлечь внимание к проблеме, сообщил РБК-Уфа.

«Кванториум» больших возможностей

17 октября в Башкортостане заработал детский технопарк «Кванториум», разместившийся на трёх площадках: две — в Уфе и одна — в Благовещенске. Глава региона Рустэм Хамитов посетил уфимскую площадку «Кванториума» в «Гагарин-центре» и поздравил жителей республики с этим событием. «Хочу пожелать, чтобы такие центры работали успешно, чтобы они были доступными, творческими лабораториями и готовили нам замечательных специалистов по всем направлениям», — сказал он. Технопарк будет работать по трём направлениям: робототехника, конструирование беспилотников и аэрокосмическая инженерия. В республике появится сеть школьных технопарков. «Мы обсуждаем создание сети подобных классов в школах, техникумах, колледжах, университетах. Первые 10-20 новых классов мы планируем открыть уже в этом году», — сказал Рустэм Хамитов. «Кванториумы» создаются в стране по поручению Президента РФ. Башкортостану на его создание выделено 57,1 млн рублей, сообщил «Башинформ».

В школах процветают поборы

Прокуратура РБ в ходе проверки в школах республики пресекла свыше 200 случаев поборов с родителей, опротестовав 186 школьных положений. К примеру, во внебюджетный фонд Башкирской гимназии-интерната Белебея за последние два года поступило более полумиллиона рублей. Платили родители учащихся по квитанции с фиксированной ценой. За нарушения к административной ответственности привлечены 33 директора, сообщил телеканал БСТ.

Ящур отступает?

Появление новых очагов вируса ящура в угрожаемой зоне исключено, заявил руководитель Управления ветеринарии Башкирии. Около 30 млн рублей компенсации за отчужденный скот получат личные подсобные хозяйства, 8-8,5 млн рублей — юрлица, заявил вице-премьер правительства РБ Ирек Мухаметдинов. В ходе ликвидации вспышки вируса ящура изъято и уничтожено 1,7 тысячи голов скота. Вирус был обнаружен в Туймазинском и Буздякском районах. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил», сообщил «Башинформ».

Красота в кредит

В Уфе возбуждено уголовное дело, связанное с деятельностью салона красоты. В заведении клиентам обманом навязывали кредиты больше 100 тысяч рублей, предлагая взамен сомнительные косметические процедуры. Подозреваемые обманули клиентов более чем на 3 млн рублей. Руководству заведения предстоит ответить на вопросы следователей в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», выяснила ГТРК «Башкортостан».

Пособия повысят…

В Башкортостане ежемесячные пособия на детей увеличат более чем в полтора раза. Парламентарии рассмотрят соответствующие изменения в региональный закон. Законопроект подготовлен для улучшения качества жизни семей с детьми, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на ребенка. Предполагается увеличение базовых размеров ежемесячного пособия на ребенка на 58,4%. В случае принятия закона повышение пособий произойдет уже с 1 сентября текущего года, узнал «Башинформ».

...а льготы отменят

Минфин Башкирии подготовил проект поправок в республиканский закон «О налоге на имущество», которые отменяют ряд льгот и меняют механизм подсчета налогооблагаемой базы для собственников зданий. Планируется, что с 1 января 2018 года расширится перечень организаций, попадающих под налогообложение в зависимости от кадастровой стоимости здания. Министерство финансов проанализировало эффективность льгот по транспортному налогу и налогу на имущество организаций и предложило отменить льготы 11 группам предприятий. Оставшиеся налоговые льготы нужно будет подтверждать. Эти меры позволят в 2018-2020 годах собирать в бюджет республики около 300 млн рублей ежегодно, сообщил РБК-Уфа.

Нейрохирургический центр Поволжья

18 октября в Уфе прошел первый Российско-китайский конгресс нейрохирургов, в котором участвовали ведущие учёные в области нейрохирургии из России, Китая и других стран. На конгрессе выступил глава РБ Рустэм Хамитов.

«Важно, что первый в истории Конгресс нейрохирургов двух стран стартует именно в России, в Башкортостане. Китай — стратегический партнёр и союзник, с которым Россия стоит на единых позициях по самым ключевым вопросам мировой политики», — отметил он. Глава рассказал, что в регионе успешно работают клиники и специализированные центры, открыт центр позитронно-эмиссионной томографии и «Кибер-нож». Активно оснащается современным оборудованием нейрохирургическая служба. В медорганизациях для оказания нейрохирургической помощи функционируют 24 компьютерных томографа, восемь магнитно-резонансных томографов, 11 операционных микроскопов, семь эндоскопических стоек.

«Не каждый регион может похвастаться таким высокотехнологичным оборудованием», — сказал на конгрессе главный нейрохирург Минздрава России Владимир Крылов, поддержав предложение Рустэма Хамитова о создании в Башкортостане Поволжского нейрохирургического и нейрореабилитационного центра. В рамках конгресса Рустэм Хамитов вручил Владимиру Крылову благодарственное письмо, говорится в материале «Башинформа».

Поджигателя приговорили к 18 годам

Приволжский военный суд приговорил 43-летнего жителя Учалов к 18 годам колонии за вооруженное нападение на Учалинский горно-обогатительный комбинат. Ему предстоит возместить предприятию ущерб более чем в 8,5 млн рублей. Двое других участников экстремистской ячейки приговорены к семи годам лишения свободы, сообщила газета «Республика Башкортостан». В мае прошлого года мужчина с пистолетом ворвался в здание УГОК и выстрелил в охранника. Затем он стал стрелять без разбора по людям и поджег здание. Мужчина выкрикивал лозунги в поддержку террористических организаций. Выяснилось, что он исповедует радикальную форму ислама и состоит в религиозно-экстремистской ячейке. Позже были задержаны и другие ее участники.

Надо скооперироваться

19 октября глава РБ Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам развития кооперативного движения в республике, сообщил «Башинформ».

«Кооперация позволяет успешно решать самые важные вопросы на селе. Это занятость и доходы сельчан, повышение рентабельности агрохозяйств, в целом укрепление сельской экономики», — подчеркнул на совещании Рустэм Хамитов. Однако, по его словам, «многие на местах до сих пор сидят и ждут, что к ним приедут из Уфы, решат все вопросы, организуют и сделают. Так дело не пойдёт». Нужно разъяснять сельчанам преимущества кооперации, организовать обучение на местах, помогать кооперативам с ведением бухгалтерии и налоговой отчетности, в реализации готовой продукции, считает глава региона.

В ходе совещания успешным опытом работы поделились руководители сельхозкооперативов Фёдоровского, Караидельского, Кушнаренковского и Баймакского районов.

Где ВИЧ

В Уфе за весь период наблюдения число ВИЧ-инфицированных составило 6 313 человек, сообщил телеканал «Вся Уфа». Пораженность ВИЧ-инфекцией уфимцев на 30 сентября 2017 года составила 560,6 на 100 тысяч населения, это на 14,8% выше среднереспубликанского уровня. К наиболее пораженным относятся Калининский (816,4), Орджоникидзевский (656,4), Ленинский (626,0) и Демский (590,4) районы. В Орджоникидзевском районе зарегистрирован случай ВИЧ-инфицирования ребенка в возрасте до 14 лет. Доминирующим путем передачи ВИЧ-инфекции остается половой — 67,8%. Большинство инфицированных — мужчины.

Об интеллектуальном фундаменте

19 октября глава РБ Рустэм Хамитов на встрече с ректорами ведущих вузов региона обсудил задачи и перспективы развития высшей школы в республике, сообщил «Башинформ». «Университеты — наш интеллектуальный фундамент. Мы знаем, насколько важно успешно организовать работу вузовского сообщества, высших учебных заведений. Будем делать всё, чтобы эта деятельность была успешной и результативной», — сказал на встрече Рустэм Хамитов. По качеству приема в вузы республика в 2017 году вошла в число регионов-лидеров. Обсуждая вопрос зарплаты, глава региона отметил, что «зарплата преподавателей вузов уже достигла целевых показателей. При этом сохраняется проблема с научными работниками. У них зарплата совсем невысокая».

Как сообщила «Молодежная газета», Башкирия вошла в топ-10 мониторинга качества приема в российские вузы в 2017 году. Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджет, составил 69,4 балла. По этому показателю республика заняла седьмое место в России.