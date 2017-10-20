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Ирек Мухаметдинов: Компенсации за отчуждённый скот будут выплачены в кратчайшие сроки

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Ирек Мухаметдинов: Компенсации за отчуждённый скот будут выплачены в кратчайшие сроки Фото: Андрей Старостин

Ирек Мухаметдинов: Компенсации за отчуждённый скот будут выплачены в кратчайшие сроки Фото: Андрей Старостин

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Компенсации за отчуждённый из-за ящура у населения скот будут выплачены в кратчайшие сроки. Такие указания правительству Башкортостана дал глава республики Рустэм Хамитов. Об этом в ходе интернет-брифинга заявил заместитель премьер-министра правительства региона Ирек Мухаметдинов.

«По закону такие выплаты проводятся в течение трех месяцев. Однако глава Башкортостана Рустэм Хамитов дал нам четкие указания сделать это как можно быстрее», — сказал он в прямом эфире.

Также вице-премьер прокомментировал вопрос по поводу возможного бартера. Он отметил, что действительно вопрос бартера предварительно обсуждался. Однако сейчас, по его словам, принято решение в пользу компенсационных выплат. Уже после того как средства поступят, человек самостоятельно будет принимать решение, купить ему другой скот или нет.

«В свою очередь, Минсельхоз республики готов принять у него эти средства и предложить свой скот. При этом мы четко понимаем, что у населения мог быть и породистый, и племенной скот. Если у кого-то был не очень породистый скот, мы готовы им дать более породистый скот. Для того, кто захочет купить скот сам, тоже никаких ограничений не будет. В общем порядок есть, и мы готовы к этой работе», — разъяснил заместитель премьер-министра правительства РБ.

Теги: ящур, компенсации, брифинг
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