УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 20 октября, исполняется 130 лет со дня рождения известного российского общественного деятеля и историка Бориса Ивановича Николаевского.

Родился он в Белебее, в доме по улице Трактовой (ныне Советская), 7. Этот дом в городе сохранился, как сохранился и Михайло-Архангельский храм, где служил отец будущего революционера – Иоанн Михайлович Николаевский.

Начальное образование Борис получил в белебеевском городском училище, куда поступил в семилетнем возрасте в 1894 году. В конце XIX – начале XX века Борис Николаевский учился в уфимской мужской гимназии. Он приехал в Уфу, имея адрес некоего Сергея Федоровича Гарденина, уроженца Уфы, учившегося в Петербургской военно-медицинской академии, исключенного из нее и возвратившегося в родной город. Через него и его брата Бориса Федоровича Николаевский познакомился с другими оппозиционерами, придерживавшимися социал-демократических идей или, по крайней мере, считавшими себя марксистами. К этому времени в городе существовал социал-демократический комитет, членом которого являлся Гарденин, одновременно ведший нелегальный кружок. Именно этот кружок стал посещать Николаевский.

Гимназист постепенно расширял связь с социалистическими кружками Уфы, охватывавшими в основном молодую интеллигенцию. По их поручению он хранил и распространял революционную пропагандистскую литературу и агитационные листовки, естественно предварительно знакомясь с их содержанием.

В связи с тем, что он родился и провел ранние годы на территории, где проживали чуваши – потомки древних булгар, Борис заинтересовался их историей и по доступным источникам, тщательно собранным в местных библиотеках, написал небольшую ученическую работу «К истории булгар», помещенную в полулегальном школьном журнале «Подснежник» (легальные периодические издания в гимназиях были строго запрещены).

В последующие годы Борис Николаевский – активный участник революционного движения, подвергался преследованиям со стороны царских властей. В 1919–1921 годах он работал в Центральном архиве революционного движения в России. С 1920 являлся членом Центрального комитета партии меньшевиков. В 1921 году Борис Николаевский был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и на следующий год выслан в Германию.

В эмиграции участвовал в деятельности меньшевистских организаций, собирал документы по политической истории России. С 1933 года Борис Николаевский жил во Франции, а в 1940 переселился в США, где свыше 20 лет преподавал в Гуверовском институте войны, революции и мира Стэнфордского университета (штат Калифорния). С 1963 года там хранится обширный архив ученого – ценнейший источник сведений по истории российских революций.

В послевоенное время известный американский историк Леопольд Хеймсон решил расспросить о революции русских меньшевиков, оказавшихся в эмиграции. Записанные сначала на магнитофон, эти воспоминания затем были изданы отдельной книгой. В ней Борис Николаевский рассказал о детских годах, проведенных в Белебее и Уфе.

В пору его молодости «Белебей был очень маленьким городком, он и сегодня не столь большой, хотя является районным центром Башкирской Республики. В то время в нем жило чуть больше 3000 человек, и он был одним из самых отсталых населенных пунктов Уфимской губернии. Помню, все стоило дешево – сотню яиц можно было купить всего за 7 копеек. У всех горожан имелись свои огороды», — вспоминал ученый.

Воспоминания Бориса Николаевского содержат подробные описания городского быта Белебея рубежа столетий.

В 2003 году уфимский краевед Флюра Ахмерова опубликовала биографическую книгу о Борисе Николаевском «Мне не в чем каяться, Россия, пред тобой», которая недавно была вновь переиздана, рассказал старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева Уфимского научного центра РАН, кандидат исторических наук Ильдар Габдрафиков.