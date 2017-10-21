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Минздрав России предлагает обложить экологическим налогом производителей сигарет

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Минздрав России предлагает обложить экологическим налогом производителей сигарет Фото: broshu-kurit.ru

Минздрав России предлагает обложить экологическим налогом производителей сигарет Фото: broshu-kurit.ru

УФА, 20 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Минздрав РФ предложил ввести экологический налог на сигареты для их производителей. Такая норма содержится в проекте концепции государственной политики противодействия потреблению табака до 2022 года, материал опубликован на сайте министерства. В концепции говорится, что самый распространенный в стране вид отходов, загрязняющих окружающую среду, — это окурки. Налог вместе с другими мерами должен снизить потребление табака до 25% к 2022 году, сейчас показатель составляет 30,9%. Это, в свою очередь, позволит снизить заболеваемость и смертность, связанные с потреблением табака, считают специалисты Минздрава.

В Минфине «Ведомостям» указали, что налоговую политику формирует именно это ведомство, а не Минздрав, и акциз на табачные изделия на 2018 год уже сформирован — с 1 июля 2018 года ставки индексируются на уровень инфляции.

Налоги и сборы не должны быть предметом концепции противодействия потреблению табака, считают в Минфине. Другие эксперты напомнили, что вопрос защиты окружающей среды регулируется ФЗ «Об отходах производства и потребления», а табачная продукция уже облагается двумя видами налогов, которые составляют более половины стоимости пачки. Введение же дополнительных соборов приведет к удорожанию. Представитель крупной компании — производителя табачных изделий, проинформировал, что она уже платит утилизационный сбор и за воздействие на экологию.

Теги: табак, Минздрав, налоги
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