В столице Башкирии снизилась численность безработных Фото: Олег Яровиков В столице Башкирии снизилась численность безработных Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С начала года численность состоящих на учете в службе занятости безработных уфимцев снизилась более чем на 1,1 тысячи человек. На сегодняшний день в столице Башкирии насчитывается около пяти тысяч «официальных» безработных.

В начале текущего года статус безработного имели свыше 6,1 тысячи уфимцев.

Уровень регистрируемой безработицы за это время также снизился — с 1,03 до 0,83%.

Число вакансий, официально заявленных работодателями, в начале года превышало 11,3 тысячи. Сейчас в столичном банке вакансий содержится информация о 18,5 тысячи рабочих мест. За неделю их стало больше примерно на 300, констатировали в Центре занятости населения Уфы.